Antisémitisme en France : la Commission des lois adopte la proposition de Caroline Yadan

La Commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté, mardi, la proposition de loi portée par la députée Renaissance Caroline Yadan, visant à renforcer la lutte contre les formes contemporaines d’antisémitisme. Un texte présenté comme une réponse juridique à l’évolution des discours et des actes antijuifs en France, notamment lorsqu’ils s’expriment sous couvert de haine d’Israël.

Invitée sur i24NEWS, Caroline Yadan a défendu un texte qu’elle qualifie de « ferme mais équilibré », construit autour de trois axes principaux. Le premier prévoit un renforcement du délit d’apologie du terrorisme, en élargissant son champ d’application aux formes implicites et à la valorisation des auteurs d’actes terroristes, en s’appuyant sur la jurisprudence existante.

Le deuxième axe, présenté comme le plus novateur, crée un nouveau délit sanctionnant l’appel à la destruction d’un État reconnu par la République française, en vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Sans citer explicitement Israël, la députée assume que cette disposition vise une rhétorique désormais omniprésente dans certains discours publics, qu’elle analyse comme un vecteur contemporain de désignation et de mise en danger des Juifs.

Enfin, le texte renforce l’arsenal législatif contre la banalisation, la relativisation ou l’instrumentalisation de la Shoah, en consolidant la loi Gayssot. L’objectif affiché est d’empêcher que le génocide des Juifs ne soit détourné à des fins politiques ou idéologiques.

Consciente des réticences exprimées par une partie de l’opposition, notamment sur la liberté d’expression, Caroline Yadan a souligné avoir sollicité l’avis du Conseil d’État et s’être engagée à en suivre strictement les recommandations. Le texte s’inspire également de la définition de l’antisémitisme de l’IHRA et de travaux parlementaires antérieurs sur la lutte contre les discours de haine.

« Soit on reste dans le déni, soit on affronte la réalité », a déclaré la députée, évoquant la recrudescence des agressions antijuives commises au nom de l’antisionisme. Après son adoption en Commission des lois, la proposition de loi doit désormais être examinée en séance publique.