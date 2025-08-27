Antisémitisme en France : "Personne ne peut être d'accord avec Netanyahou" (Haïm Korsia)

Articles recommandés -

Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, a vivement réagi ce mercredi aux propos de Benjamin Netanyahou accusant la France « d’alimenter le feu de l’antisémitisme » après la reconnaissance par Paris de l’État de Palestine. « Personne ne peut être d’accord avec lui », a-t-il affirmé sur le plateau de BFMTV, rappelant que la détermination du président Emmanuel Macron à lutter contre ce fléau avait toujours été « absolue ».

Selon lui, ces accusations reviennent à « ne pas prendre la mesure de la gravité des choses ». Haïm Korsia a toutefois reconnu que l’antisémitisme avait « explosé » depuis l’attaque du 7 octobre, tout en appelant à « trouver une solution qui soit la suite de la guerre par la diplomatie » entre Israël et le Hamas.

Le Premier ministre israélien avait jugé que la décision française de reconnaître la Palestine contribuait à renforcer l’antisémitisme, suscitant une vive réaction de Paris. Emmanuel Macron a dénoncé des accusations « inacceptables », estimant qu’elles « offensent la France tout entière ». Le chef de l’État a réaffirmé que ce combat ne saurait être « instrumentalisé » et qu’il demeurait garant de « l’impérieuse nécessité de combattre cette abomination partout et toujours ». Le président a par ailleurs défendu sa démarche diplomatique comme une « main tendue » à Israël en faveur d’une paix durable au Proche-Orient.