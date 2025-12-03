Antisémitisme : l'Université Lyon 2 suspend Julien Théry après de multiples polémiques

Tournant dans la polémique autour de Julien Théry. Dans un communiqué de presse daté du 3 décembre 2025, l'Université Lumière Lyon 2 annonce avoir pris une mesure de suspension à titre conservatoire contre le professeur d'histoire médiévale, et engage une procédure devant sa section disciplinaire interne. Une décision qui intervient après des semaines de tensions croissantes et de pressions multiples sur l'établissement.

La présidente de l'université justifie cette suspension par la nécessité de mettre l'enseignant-chercheur en retrait dans l'attente d'une décision de la section disciplinaire compétente. « Le teneur des propos et du visuel que celui-ci a postés sur les réseaux sociaux n'est pas compatible avec les valeurs de la République et de l'Université », précise le communiqué officiel.

La mesure intervient après une série de polémiques impliquant Julien Théry. L'historien avait d'abord provoqué l'indignation en relayant une liste de vingt personnalités — parmi lesquelles Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Bernard-Henri Lévy ou Yonathan Arfi — qualifiées de « génocidaires à boycotter en toutes circonstances ». Cette publication, en réponse à une tribune du Figaro appelant Emmanuel Macron à ne pas reconnaître un État palestinien sans conditions, avait déjà conduit l'université à saisir le procureur de la République.

Plus récemment, l'UNI Lyon, association étudiante de droite, a dénoncé la publication par le professeur d'une caricature jugée antisémite, représentant un homme présenté comme juif en train de voler un portefeuille. Cette image, apparue en janvier 2024 sur les réseaux de l'enseignant, a ravivé les accusations contre celui que l'organisation qualifie « d'antisémite notoire ».

L'affaire a largement débordé du cadre universitaire. Laurent Wauquiez, député et ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a dénoncé « un nouveau dérapage à Lyon 2 » et fustigé « l'absence de réaction digne de ce nom ». La Région, déjà en rupture de partenariats avec l'université depuis plusieurs incidents — dont l'intimidation d'un enseignant en avril dernier —, a maintenu sa position ferme : aucun lien ne sera renoué tant que l'établissement n'aura pas « remis de l'ordre dans son fonctionnement ».

Face à la première affaire, l'UNI Lyon affirmait n'avoir reçu « aucune réponse substantielle » de la présidence. Cette fois, l'université a choisi d'agir.

Le communiqué de l'Université Lumière Lyon 2 fait directement référence au « racisme et antisémitisme » comme raisons motivant les actions de prévention déclenchées. L'établissement affirme vouloir traiter les alertes « en lien avec les services compétents », mais aussi « mettre en œuvre des actions de prévention déclenchées ».

De son côté, Julien Théry continue de se défendre sur les réseaux sociaux, dénonçant une « offensive maccarthyste » contre la liberté académique. Il estime avoir simplement relayé les propos d'une contributrice de Mediapart et rejette catégoriquement les accusations portées contre lui.