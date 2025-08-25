Antisémitisme : la sœur d’Ilan Halimi dénonce l’inaction des autorités françaises

Articles recommandés -

Près de vingt ans après le drame, la douleur reste vive. Invitée ce lundi matin sur RTL, Anne-Laure Abitbol, la sœur d’Ilan Halimi, a réagi à la profanation de l’olivier planté en hommage à son frère, abattu mi-août à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Pour elle, cet acte antisémite ravive un traumatisme profond : "Cela ravive la douleur", a-t-elle confié, avant de déplorer qu’"aucune leçon n’a été tirée" depuis la mort d’Ilan.

Le 13 février 2006, Ilan Halimi, alors âgé de 23 ans, avait été retrouvé agonisant près d’une voie ferrée de la ligne C du RER après avoir été séquestré et torturé pendant trois semaines par le "gang des barbares". Son assassinat, à caractère antisémite, avait profondément marqué la France.

Pour Anne-Laure Abitbol, les événements récents démontrent que la situation s’est aggravée : "En France, on n’est plus en sécurité quand on est morts et on n’est plus en sécurité quand on est vivants", a-t-elle lancé, dénonçant un climat d’insécurité permanent pour les Juifs.

Elle a également expliqué pourquoi la famille avait choisi de transférer la sépulture d’Ilan Halimi à Jérusalem : "C’était la meilleure décision. Il repose en paix, j’en suis certaine. Mais ça n’était pas possible qu’il reste en France", a-t-elle affirmé.

La sœur du jeune homme s’en est aussi prise directement au président Emmanuel Macron, qu’elle accuse de ne pas agir suffisamment contre l’antisémitisme. Rejoignant les critiques récentes de l’ambassadeur américain à Paris, Charles Kushner, elle estime que la reconnaissance prochaine par la France d’un État palestinien "alimente l’antisémitisme" dans le pays. Elle cite notamment des incidents récents, comme l’impossibilité pour "des enfants israéliens de rentrer dans un parc".

Dans un contexte marqué par une hausse des actes antisémites depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, ses propos illustrent l’inquiétude croissante d’une partie de la communauté juive française face à ce qu’elle perçoit comme une absence de protection et de réponses efficaces des autorités.