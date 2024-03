Antisémitisme : Sciences Po dans la ligne de mire de l'État

La polémique engendrée par une manifestation propalestinienne aux dérives antisémites à Sciences Po Paris n'en finit pas de faire des remous, devenant peu à peu une affaire d'État.

Mercredi, Emmanuel Macron a dénoncé des "propos inqualifiables et parfaitement intolérables", tandis que Gabriel Attal a pris part de façon impromptue à une réunion du Conseil d'administration de l'établissement. L'occasion pour lui d'affirmer "que le poisson pourrit toujours par la tête", mettant en garde Sciences Po - faiseuse d'élite - contre le fléau de la haine antijuive qui gangrène les plus grandes universités du monde. Le Premier ministre a également annoncé avoir saisi la justice.

Après avoir dénoncé les faits de manière timorée dans un premier communiqué, l'Institut d'études politiques de Paris a pour sa part rectifié le tir, évoquant clairement des faits antisémites dans une seconde déclaration. Il a en outre indiqué avoir saisi le procureur de la République.

Pour rappel, une étudiante juive affiliée à l'UEJF qui souhaitait assister à la conférence propalestinienne, qui s'est tenue mardi dans l'établissement, s'en est vu refuser l'entrée au prétexte qu'elle était "une sioniste". Des slogans hostiles à l'Union des étudiants juifs de France ont également été prononcés. Les étudiants ayant pris part au rassemblement dans un amphithéâtre rebaptisé "Gaza" pour l'occasion, nient que de tels propos aient été tenus, affirmant que la jeune femme avait été exclue parce que son objectif était de filmer les participants pour mieux les dénoncer sur les réseaux sociaux.

Interrogé sur i24NEWS ce jeudi, le président de l'UEJF Samuel Lejoyeux s'est dit particulièrement satisfait de la fermeté du gouvernement dans cette affaire. "On le sait. Chaque fois que l'antisémitisme prend le visage de la cause palestinienne, c'est toujours beaucoup plus difficile pour tout un chacun de le dénoncer. A cet égard, la mobilisation du gouvernement et de la classe politique est donc une grande victoire", a-t-il dit.