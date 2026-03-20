Antoine Léaument : "si LFI arrive au pouvoir nous augmenterons le SMIC aussi pour les Juifs"

Invité de Sud Radio vendredi matin, le député Antoine Léaument a rejeté fermement les accusations d’antisémitisme visant La France insoumise, dans un contexte politique tendu marqué par la campagne municipale à Toulouse. Alors qu’un hommage aux victimes des attentats de Mohamed Merah a été perturbé par des invectives hostiles à LFI, l’élu a dénoncé des comportements qu’il juge indignes, rappelant que "la place des élus de la République" est de participer à ce type de commémorations, en solidarité avec les victimes d’actes antisémites.

Face aux critiques récurrentes visant son mouvement, Antoine Léaument a évoqué une "tentative de diabolisation" visant à coller une étiquette antisémite à une partie de la gauche. Selon lui, cette stratégie politique cherche à faire croire que la gauche ne serait pas antiraciste, alors que son projet repose au contraire sur l’unité du peuple, indépendamment des origines, des religions ou des identités. Il assure que le programme défendu par LFI et le Nouveau Front populaire comporte des mesures concrètes pour lutter contre l’antisémitisme.

Interrogé sur les polémiques entourant certaines déclarations de Jean-Luc Mélenchon, le député a estimé qu’elles étaient sorties de leur contexte et instrumentalisées. Il a fermement rejeté toute accusation visant son mouvement, affirmant : "Vous pensez vraiment que si La France insoumise arrivait au pouvoir, nous menacerions les personnes juives ?" et ajoutant vouloir adresser un message clair : "Je veux dire à nos compatriotes juifs : vous aurez toujours le soutien de LFI." Il a également insisté sur une approche universaliste de ses propositions sociales, déclarant que "si LFI arrive au pouvoir, nous augmenterons le SMIC aussi pour les Juifs".

Dans un climat politique particulièrement polarisé, Antoine Léaument a conclu en réaffirmant l’ambition de son camp de rassembler autour des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité, tout en dénonçant les tentatives de division et de stigmatisation dans le débat public.