Apologie du terrorisme et célébration du 7 octobre : l'événement d'ultragauche organisé à l'Université Paris 8

Le média en ligne "Leon" vient de publier sur Instagram les extraits d'un reportage édifiant qu'il a effectué sur la propagande anti-israélienne et l'apologie du terrorisme qui mine certaines universités françaises.

Un événement organisé par un mouvement d'ultragauche à l'Université Paris 8 dans les jours suivant le cessez-le-feu à Gaza a été l'occasion pour les 200 étudiants présents d'applaudir les attaques du 7 octobre qualifiées d'expression naturelle de la "résistance palestinienne".

Parmi les intervenants notoires figuraient Georges Ibrahim Abdallah, présenté par les organisateurs comme une figure révolutionnaire glorieuse. "George Ibrahim Abdallah a lutté toute sa vie les armes à la main pour cette libération nationale contre ce bras de l’impérialisme que représente le sionisme", a déclaré l'une des membres du mouvement.

Pour rappel, et ancien chef des Fractions armées révolutionnaires avait été condamné en 1987 à la réclusion à perpétuité pour complicité dans l’assassinat d’un diplomate américain et d’un attaché militaire israélien à Paris. Récemment libéré, il a été expulsé vers le Liban.

Autre tête d'affiche : Myriam Abbou Daqqa, cadre du mouvement terroriste du Front populaire de libération de la Palestine qui lors de son intervention a notamment qualifié le sionisme de "danger pour le monde".

L'incitation à la violence s'est exprimée clairement lorsque les organisateurs ont affirmé qu'il fallait "s'armer" et "être en première ligne pour défendre la résistance".

A la question posée à l'assistance : "Condamnez-vous les attaques du 7 octobre ?", les participants ont répondu un "non" unanime". La personne qui avait le micro a poursuivi en légitimant les massacres commis contre les Israéliens, qualifiés de "lutte armée". "Le 7 octobre nous y étions prêts et nous n'avons eu aucun problème à le revendiquer", a-t-elle conclu.