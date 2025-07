Appartement d'un rabbin incendié à Grenoble : la famille sauvée in extremis, témoigne la victime

Articles recommandés -

L'appartement où vivaient le rabbin Ihia Lahiani et son épouse la rabbanite Batcheva Lahiani à Grenoble a été entièrement dévasté par un incendie le samedi 5 juillet. L'enquête de police s'oriente désormais vers la piste criminelle, rejoignant les suspicions des deux victimes.

Le rabbin et son épouse ont témoigné sur i24NEWS, racontant comment une prière organisée spécialement par les époux Lahiani à la synagogue a réuni toute la famille, sauvant celle-ci du désastre. Moins de 15 minutes en effet après le départ de ses derniers membres du domicile pour rejoindre l'office, trois explosions successives se sont fait entendre dans l'appartement. Il ne reste aujourd'hui plus rien des lieux. "J'ai vraiment insisté pour que chacun des membres de la famille vienne à la synagogue, alors que ça ne me ressemble pas", relate Batcheva en faisant allusion à une providence divine.

Les époux racontent le climat dans leur ville qu'ils sentent de plus en plus hostile à leur égard depuis le 7 octobre : crachats, regards de travers, pneus crevés. Ils n'auraient toutefois jamais pensé en arriver là.

Leur témoignage en intégralité :