Appel à l'intifada en plein Paris : "Pourquoi la peur ne change pas de camp ?" (Imam Chalghoumi)

"Oui, on connaissait l'antisémitisme et la haine d'Israël avant le 7 octobre. Mais le monde d'avant le 7 octobre n'existe plus. L'appel à l'Intifada en plein Paris, Place de la Nation, pour une cause palestinienne qui n'a rien à voir dépasse toutes les lignes rouges. C'est un grand danger pour la France. Pourquoi la communauté juive veut partir ? Pourquoi les musulmans modérés sont menacés ? Pourquoi la peur ne change pas de camp ? "