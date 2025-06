Arno Klarsfeld : "Il y a une forme de jalousie" envers Israël en Europe

Articles recommandés -

Arno Klarsfeld livre une analyse des réactions européennes face au conflit israélo-iranien. Selon lui, l'Europe manifeste "une forme de jalousie de voir un petit État de 9 millions d'habitants qui fait la taille de la région de l'Île-de-France tenir tête à la Syrie, au Hezbollah, au Hamas, au Yémen, à l'Iran, à l'Irak".

Un parallèle historique

L'avocat établit un parallèle avec l'antisémitisme du passé : "Le peuple juif était dans les ghettos il y a deux siècles, il est sorti des ghettos, il a acquis une situation financière souvent enviable... Et donc, ça a créé de la jalousie." Plus directement encore : "Cette jalousie a entraîné aussi la Shoah, et là, Israël prend la place du juif."

Klarsfeld dénonce particulièrement les dirigeants occidentaux qui "viennent presque à vouloir protéger les mollahs plutôt que de soutenir un régime israélien qui est le régime le plus proche d'eux, qui partage les mêmes valeurs".

L'impératif d'unité

Face à cette hostilité, Arno Klarsfeld appelle à l'unité israélienne, rappelant les leçons de l'histoire : "Quand il n'a pas été soudé au premier siècle, ça s'est mal terminé." Pour lui, "mener à terme cette opération" reste "indispensable pour la survie d'Israël".