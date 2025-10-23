"Arracheur 2 kippa" : un homme condamné à Toulouse pour port d’un maillot au slogan antisémite

Mercredi, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné un homme de 28 ans pour avoir porté, durant l’été dernier, un maillot de l’équipe d’Allemagne de football sur lequel était inscrit « Arracheur 2 kippa », une inscription à caractère antisémite. Il a également diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il effectuait un salut nazi.

Déjà connu de la justice avec sept condamnations à son actif, le prévenu a écopé de six mois de prison avec sursis, assortis d’un sursis probatoire de deux ans, ainsi que de 140 heures de travaux d’intérêt général au bénéfice d’une association ou d’une collectivité. Par ailleurs, il devra verser au total 9 000 euros d’indemnisation à cinq associations parties civiles, soit 1 800 euros chacune.

Lors de son procès, l’accusé s’est présenté sans avocat et a avancé des excuses, affirmant que le slogan « c’était pour faire rire » et que c’était une « bêtise » inspirée des blagues circulant sur les réseaux sociaux. Ces arguments n’ont pas convaincu la cour ni les parties civiles.

« Quand on porte ce type de t-shirt dans ce contexte, c’est une banalisation du mal », a souligné Maître Marc Sztulman, avocat du Crif Midi-Pyrénées et de la Licra. « Cela témoigne d’une forme d’impunité que nous ne pouvons tolérer. »

Maître Jacques Samuel, avocat représentant les associations juives de Toulouse, a dénoncé « un dossier de plus sur la tête des Juifs », rappelant la lassitude de la communauté face à ce type d’incidents.

Franck Touboul, président du Crif Midi-Pyrénées, a réaffirmé la détermination de son institution à « ne rien laisser passer » et à poursuivre systématiquement les infractions liées à la haine antisémite.