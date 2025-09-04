Attaque au couteau à Marseille : la Tunisie reproche aux policiers français d'avoir abattu l'assaillant

Articles recommandés -

Un drame survenu mardi à Marseille suscite une vive polémique entre Paris et Tunis. Un Tunisien de 35 ans, Abdelkader Dibi, a été abattu par la police après avoir blessé cinq personnes lors d’une attaque au couteau dans le centre-ville. Si la France est sous le choc face à ces violences, la Tunisie dénonce un "meurtre injustifié" et exige des explications.

Dans un communiqué publié mercredi soir, le ministère tunisien des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué le chargé d’affaires de l’ambassade de France à Tunis pour exprimer sa “vive protestation”. Tunis demande à Paris de mener une enquête rapide et transparente et affirme vouloir “prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les droits du défunt et de sa famille”.

Selon le procureur de Marseille, Abdelkader Dibi ne présentait aucun signe de radicalisation mais souffrait de troubles psychiatriques. Déjà connu des services de police pour sa violence et ses addictions à l’alcool et à la cocaïne, il avait été condamné en 2023 à La Rochelle pour des violences armées contre un membre de sa famille.

Son “périple criminel” a commencé après son expulsion d’un hôtel pour défaut de paiement. Armé de deux couteaux et d’une barre de fer, il a agressé plusieurs passants avant d’être repéré par une patrouille de policiers en civil près du Vieux-Port. Selon les autorités, l’homme a menacé les agents, qui ont alors ouvert le feu à six reprises. Touché par cinq balles, il est mort sur place malgré l’intervention des secours.

Si l’enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances précises des tirs, la réaction de Tunis marque une montée de tensions diplomatiques. Cet incident met en lumière un équilibre délicat entre les impératifs de sécurité publique en France et la protection consulaire des ressortissants tunisiens.