Attaque sur l’île d’Oléron: le conducteur inculpé pour "tentatives d’assassinats"

L’homme de 35 ans ayant percuté volontairement cyclistes et piétons mercredi matin sur l’île d’Oléron a été mis en examen ce vendredi 7 novembre pour « tentatives d’assassinats », a annoncé le procureur de La Rochelle. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. Devant le juge d’instruction, le suspect a gardé le silence.

Durant sa garde à vue, ce trentenaire marginal, récemment converti à l’islam, a affirmé avoir « entendu des voix » et « reçu des ordres d’Allah » l’enjoignant à « faire un sacrifice ». Des écrits religieux ont été retrouvés à son domicile, mais les enquêteurs écartent à ce stade toute « dimension djihadiste » : aucun lien avec une organisation terroriste n’a été établi, même si le parquet antiterroriste reste en veille.

Les experts psychiatres ont conclu à une altération du discernement, mais non à son abolition. L’homme, polytoxicomane et sous l’emprise de cannabis au moment des faits, vivait seul dans un mobile home à Saint-Pierre-d’Oléron.

Son périple meurtrier a duré une trentaine de minutes, durant lesquelles il a tenté d’écraser sept personnes, en blessant cinq. Deux victimes se trouvent toujours en urgence absolue, dont l’une grièvement touchée à la moelle épinière. Déjà condamné pour divers délits de droit commun, le suspect n’était pas suivi pour radicalisation.