Attentat de Washington : Coquerel répond en dénonçant le "génocide à Gaza"

Face à l'attaque qui a coûté la vie à deux employés de l'ambassade d'Israël à Washington, Éric Coquerel a d'emblée réagi jeudi matin sur RTL par un appel : "Il faut très rapidement que s'arrête le génocide en cours à Gaza", sans dire un mot pour les victimes. Le député La France Insoumise a établi un lien direct entre les violences au Proche-Orient et cet attentat antisémite. "Il est évident qu'à partir du moment où vous avez un tel déchaînement de violences, de haine, ça développe la haine de tous les côtés", explique-t-il, citant les propos de Jean-Noël Barrot selon lesquels "qui sème la violence récolte la violence". Le parlementaire a ajouté que ces "actes de guerre, de génocide" peuvent "se retourner, y compris contre la population israélienne", tout en condamnant fermement cette violence.

Interrogé sur le caractère antisémite de l'attaque - le tireur ayant scandé "Free Palestine" lors de son interpellation -, Coquerel a adopté une position ambiguë. "Free Palestine, demander que la Palestine existe et demander que ça s'arrête, ne fait pas de vous forcément un antisémite", a-t-il déclaré. Il a expliqué que cela fait de l'auteur "quelqu'un qui pense pouvoir défendre les droits des peuples palestiniens en allant jusqu'à tuer", précisant à nouveau qu'il condamnait cet acte car "ce n'est pas la manière d'agir".

Le député s'est également dit inquiet d'une possible importation du conflit en France, justifiant ses craintes par la situation à Gaza qu'il qualifie de "génocide en direct". Il a évoqué les "tirs de sommation à Jénine, y compris sur un diplomate français", les "plus de 55 000 personnes tuées, dont un tiers d'enfants" et "un million et demi de personnes affamées".

Coquerel a enfin accusé Benjamin Netanyahou d'avoir pour véritable objectif "d'en finir avec les Palestiniens à Gaza" plutôt que de se venger du Hamas ou de libérer les otages. Il a dénoncé une transformation du 7 octobre, "crime de guerre abominable", en "guerre de religion" qui selon lui "importe l'islamophobie et exporte l'antisémitisme".