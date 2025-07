Attentat de la rue des Rosiers : un procès ordonné plus de 40 ans après les faits

Articles recommandés -

Plus de quatre décennies après l’attentat antisémite qui a endeuillé la rue des Rosiers à Paris, la justice française vient d’ordonner un procès devant la cour d’assises spéciale contre six suspects, a appris l’AFP ce jeudi. L’attaque, survenue le 9 août 1982 dans le restaurant Jo Goldenberg, avait fait six morts et 22 blessés. Elle est attribuée au groupe terroriste palestinien Fatah-Conseil révolutionnaire, également connu sous le nom d’Organisation Abou Nidal.

Parmi les six hommes renvoyés devant la justice figure Walid Abou Zayed, 66 ans, Norvégien d’origine palestinienne, considéré comme l’un des tireurs et principal suspect. Extradé de Norvège en 2020, il est détenu en France depuis. Un autre suspect, identifié sous les initiales H.T., est accusé d’avoir dissimulé des armes. Il est actuellement sous contrôle judiciaire.

Les quatre autres suspects, visés par des mandats d’arrêt internationaux, n’ont pas été remis à la France. Hicham Harb et Nizar Tawfiq Hamada ont été localisés en Judée-Samarie, Amjad Atta serait en Jordanie et Nabil Othmane au Koweït.

L’enquête, relancée en 2015 après des années d’impasse, a permis d’établir des concordances entre les armes utilisées à Paris et celles retrouvées lors d’attentats revendiqués par le même groupe à Londres, Rome, Athènes ou encore Bruxelles. Selon le Parquet national antiterroriste, tout indique une volonté de "faire régner la terreur", ciblant délibérément un lieu emblématique de la communauté juive française et internationale.

Pour les parties civiles, la tenue prochaine d’un procès est à la fois un soulagement et une source de frustration. "C’est la preuve que la République n’oublie pas ses victimes, malgré les errements du passé", a déclaré Me Romain Boulet, avocat de la fille d’une des victimes. Il déplore néanmoins un procès "incomplet", plusieurs accusés étant toujours à l’étranger.

De son côté, Me Vincent Brengarth a salué le travail d’instruction "minutieux", et espère que les débats répondront aux attentes de son client, fils d’une autre victime de l’attaque.

Le procès marquera une étape majeure dans la quête de justice des familles, malgré l’absence probable de la majorité des accusés dans le box.