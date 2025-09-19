Attentat de la rue des Rosiers : un suspect arrêté par l'Autorité palestinienne

Articles recommandés -

43 ans après l’attentat antisémite de la rue des Rosiers à Paris, qui avait fait six morts et 22 blessés en août 1982, un suspect de premier plan a été arrêté. Les autorités palestiniennes ont interpellé Mahmoud Khader Abed Adra, alias Hicham Harb, né en 1955 et soupçonné d’avoir supervisé le commando.

Cette arrestation survient en geste de bonne volonté de la part de l'Autorité palestinienne en échange de la reconnaissance d'un Etat palestinien par la France prévue la semaine prochaine à l'ONU.

Le parquet national antiterroriste (PNAT) a confirmé ce vendredi avoir été informé par Interpol de cette arrestation, sur la base d’un mandat d’arrêt international émis en mars 2015. Le PNAT précise que, par ordonnance du 31 juillet 2025, conforme à ses réquisitions, Mahmoud Khader Abed Adra a été mis en accusation devant la cour d’assises spéciale de Paris pour assassinats et tentatives d’assassinats en lien avec une entreprise terroriste.

Hicham Harb, aujourd’hui âgé de 70 ans, figurait parmi les six hommes renvoyés fin juillet devant la cour d’assises antiterroriste. Son arrestation ouvre désormais la possibilité d’une comparution effective devant la justice française, si une extradition est décidée.

Parmi les six suspects, deux ont déjà été mis en examen : Abou Zayed, considéré jusqu’ici comme le principal responsable aux mains de la justice, et Hazza Taha. Les quatre autres, sous mandat d’arrêt, restaient jusqu’à présent introuvables.

Emmanuel Macron a aussitôt salué l'annonce de l'arrestation : "43 ans après l’attentat terroriste antisémite de la rue des Rosiers, qui avait endeuillé notre Nation en faisant 6 morts et 19 blessés, un suspect dont la France demandait sans relâche l’arrestation et l’extradition a été arrêté en Cisjordanie par les services palestiniens. Je salue l'excellente coopération avec l’Autorité palestinienne. Nous travaillons ensemble à une extradition rapide", a-t-il indiqué sur X.

"Alors qu’une partie des suspects vont être renvoyés en Cour d’assise, c’est un pas supplémentaire pour le droit et la vérité. Je pense à toutes les familles qui portent depuis si longtemps la douleur de l’attente. La France n’oublie pas. Elle sanctionne et punit toujours. La justice triomphera."

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est lui aussi félicité de ce développement qu'il a lié à la prochaine reconnaissance par la France d'un Etat palestinien : "Aux familles des 28 victimes de l’attentat antisémite de la rue des Rosiers, j’ai marqué notre détermination à ce que justice soit rendue. Je remercie les autorités palestiniennes de l’arrestation du principal suspect. C’est le fruit du processus initié par le Président de la République, qui le conduira à reconnaître lundi l'Etat de Palestine, ce qui nous permettra de demander l'extradition. Rien ne peut altérer la détermination de la France à agir contre le terrorisme et l’antisémitisme", a-t-il écrit sur X.

Le 9 août 1982, un commando armé avait attaqué le restaurant Jo Goldenberg, situé rue des Rosiers, en plein cœur du quartier juif du Marais. Après l’explosion d’une grenade, les terroristes avaient ouvert le feu, faisant six morts et 22 blessés. L’attentat avait été attribué au Fatah-Conseil révolutionnaire (Fatah-CR) d’Abou Nidal, un groupe palestinien dissident de l’OLP.