Attentat déjoué à Paris : cinq personnes en garde à vue après une tentative visant "Bank of America"

L’enquête sur l’attentat déjoué devant le siège parisien de Bank of America s’accélère, avec désormais cinq personnes placées en garde à vue. Deux nouvelles interpellations ont été effectuées, a indiqué le Parquet national antiterroriste, confirmant l’extension des investigations autour de cette tentative d’attaque survenue dans la nuit de vendredi à samedi.

Les faits se sont déroulés vers 3h30 du matin, rue La Boétie, dans le VIIIe arrondissement de Paris. Un individu a été arrêté alors qu’il venait de déposer un engin explosif artisanal devant l’établissement bancaire et s’apprêtait à l’activer à l’aide d’un briquet. Un second suspect, présent sur les lieux, a pris la fuite avant d’être identifié dans le cadre de l’enquête.

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a établi un lien entre cette tentative d’attentat et le contexte géopolitique actuel, évoquant des « similitudes » avec des actions menées récemment dans plusieurs pays européens. Ces opérations seraient attribuées à un groupuscule considéré comme proche des Gardiens de la révolution iraniens.

Les autorités s’intéressent désormais aux éventuelles ramifications du réseau, ainsi qu’à ses motivations. L’hypothèse d’une action inspirée ou coordonnée dans le cadre des tensions liées au conflit au Moyen-Orient est activement étudiée.

Cette affaire intervient dans un climat de vigilance accrue en France, où les services de sécurité redoutent une multiplication d’actions violentes en lien avec la situation internationale. Le démantèlement rapide de cette tentative d’attentat a permis d’éviter des conséquences potentiellement graves au cœur de la capitale.