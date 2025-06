Bernard-Henri Lévy sans concession : "Il n'y a pas de génocide à Gaza"

Articles recommandés -

Le philosophe Bernard-Henri Lévy était l'invité de Radio J dimanche, où il a défendu avec vigueur ses positions sur le conflit israélo-palestinien, balayant d'un revers de main les accusations portées contre l'État hébreu.

Gaza : entre chaos humanitaire et "inversion accusatoire"

Interrogé sur les récentes accusations concernant des tirs de l'armée israélienne sur des civils lors de distributions d'aide alimentaire, BHL relativise immédiatement. "La version originale d'Haaretz dit que l'armée a tiré en l'air", précise-t-il, avant de contextualiser la situation. "Une distribution d'aide alimentaire dans un endroit comme Gaza, ce n'est pas la distribution aux sans-abris boulevard de Sébastopol", insiste le philosophe.

Pour lui, la réalité gazaouie est autrement plus complexe : "C'est en effet des masses de gens désespérés, c'est un chaos, c'est des provocateurs, c'est le Hamas dont on découvrira peut-être qu'il a donné l'ordre de perturber cette distribution." Sur la question de la famine à Gaza, largement martelée par les antisionistes de tous bords, BHL se montre catégorique : "C'est pas vrai, il n'y a pas de famine à Gaza."

L'Iran "mis à genoux" par Israël

Le philosophe se montre particulièrement élogieux concernant la stratégie militaire israélienne face à l'Iran. "C'est un bon boulot. Ils ont mis l'Iran à genoux. C'est une guerre admirablement menée", déclare-t-il sans détour.

Cependant, il regrette ce qu'il perçoit comme un cessez-le-feu prématuré : "Si vraiment une partie de l'uranium a été déplacée, cela veut dire que la guerre n'était pas tout à fait finie. Malheureusement ceux qui ont imposé un cessez-le-feu trop précoce le regretteront parce qu'il faudra une nouvelle frappe."

Trump et Netanyahou : "Israël n'est pas une colonie américaine"

L'intervention de Donald Trump concernant le procès de Benjamin Netanyahou suscite néanmoins les critiques de BHL. "Il n'est pas dans son rôle. Israël n'est pas une colonie américaine et Trump n'a pas autorité sur les juges israéliens", tranche-t-il.

Le philosophe va plus loin dans sa critique du président américain : "Le rapport de Trump aux Juifs me met toujours très mal à l'aise. Le rapport à Israël, là, ça ne va pas. Il ne donne pas l'ordre à Israël de lancer ou d'arrêter des poursuites."

"La machine antisémite la plus diabolique"

C'est sur la question du génocide que BHL se montre le plus véhément. Pour lui, les accusations sont doublement infondées : "Il n'y a pas d'intention génocidaire mais il n'y a pas non plus d'effet génocidaire."

Il dénonce ce qu'il appelle une "inversion accusatoire visant à nazifier l'État d'Israël" et n'hésite pas à employer les mots les plus forts : "Cette affaire de génocide est en train de composer une tambouille qui nous fabrique la machine antisémite la plus diabolique que j'ai vue dans ma vie d'homme."

Villepin et Mélenchon dans le viseur

L'entretien se poursuit par une charge personnelle contre Dominique de Villepin. BHL ne mâche pas ses mots : "Qu'il haïsse Israël me semble clair. Ça se voit sur son visage. Dès qu'il parle d'Israël, c'est-à-dire souvent, son visage se déforme, sa mâchoire se crispe."

Il poursuit son analyse physionomique : "La mimique, la moue, le ton, le regard deviennent d'une grande férocité dès qu'il s'agit d'Israël." Et de conclure sur un parallèle politique : "Villepin parle comme Mélenchon et Mélenchon comme Villepin."

Bernard-Henri Lévy confirme ainsi, une fois de plus, sa position de défenseur indéfectible d'Israël, quitte à tenir des propos qui ne manqueront pas de susciter la polémique dans le paysage médiatique français.