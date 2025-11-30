Béziers : un homme écope d'un an de prison pour des injures antisémites contre une famille juive

Le parquet de Béziers a annoncé ce dimanche la condamnation d'un habitant de la ville, de nationalité marocaine, pour des injures à caractère antisémite visant une famille juive et un rabbin. Le jeune homme avait comparu libre devant le tribunal le 25 novembre, après avoir été placé en garde à vue. Lors de son audition, il n'avait reconnu qu'une partie des propos qui lui étaient reprochés, selon le procureur Arnaud Faugère.

Les faits remontent au mois de juillet. Un homme de 66 ans s'était présenté au commissariat de Béziers pour déposer plainte. Quelques jours auparavant, alors qu'il se rendait à la synagogue accompagné de son épouse, de sa fille, de ses petits-enfants, d'un ami et du rabbin devant célébrer l'office, le groupe avait été pris à partie.

"Alors qu'un véhicule arrivait à leur niveau, l'une des personnes à bord leur a lancé des injures à caractère antisémite", précise le communiqué du parquet. Les victimes avaient pu relever la plaque d'immatriculation avant que la voiture ne s'éloigne, permettant ainsi l'identification du conducteur.

Outre sa peine d'un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire, le condamné s'est vu interdire tout contact avec les victimes et toute présence aux abords des lieux de culte juifs pendant deux ans. Il devra également indemniser les victimes. Le parquet précise que son casier judiciaire était vierge avant cette condamnation.

