Bordeaux : des militants en grève de la faim pour demander la fin du jumelage avec Ashdod

Depuis le 13 août, quatre militants bordelais, âgés de 20 à 35 ans et membres du mouvement Hungry for Justice in Palestine, mènent une grève de la faim pour exiger la rupture du jumelage entre Bordeaux et la ville israélienne d’Ashdod, lié depuis 1984, a rapporté Le Figaro.

La mairie, dirigée par Pierre Hurmic (EELV), a suspendu ses activités de coopération début juillet, mais refuse de rompre officiellement ce partenariat. « Ce jumelage sera un instrument de paix lorsque la guerre sera terminée », a expliqué Céline Papin, adjointe au maire chargée des coopérations internationales.

Les militants dénoncent l’inaction politique face au conflit à Gaza. « Nous sommes scandalisés de voir un génocide se dérouler sous nos yeux sans réaction de nos représentants », déclare leur porte-parole, Joséphine Lavoisier. Elle assure qu’ils sont prêts à poursuivre leur grève « tant qu’il faudra » pour dénoncer les « politiques sionistes et progénocidaires ». Après un mois, certains ont perdu plus de 10 kilos. Céline Papin les a rencontrés et les a appelés à cesser leur action, estimant ce moyen de pression « disproportionné » et rappelant que la ville n’a pas les moyens de résoudre le conflit.

Suivis par un médecin, les militants prennent des compléments alimentaires pour limiter les risques. « Nous savons qu’il y a un danger d’hospitalisation, voire de mort », confie Juliette Lavoisier. Une manifestation est prévue vendredi soir à 19h devant l’hôtel de ville pour maintenir la pression sur les élus bordelais.