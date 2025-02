Boualem Sansal, incarcéré en Algérie, pressé de prendre un "avocat non juif"

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, 80 ans, arrêté en novembre dernier et actuellement soigné pour un cancer dans une chambre pénitentiaire de l'hôpital Mustapha d'Alger, a reçu le 17 février la visite d'émissaires l'invitant à prendre un "avocat français non juif", rapporte Marianne.

Cette suggestion a provoqué la colère de l'écrivain, arrêté au titre de l'article 87 bis du Code pénal algérien sanctionnant "tout acte visant la sûreté de l'État". Son avocat français, Me François Zimeray, n'a jamais pu obtenir de visa pour le rencontrer. Selon l'hebdomadaire, Sansal aurait récusé ses avocats algériens désignés par le bâtonnier d'Alger après cet incident.

Le comité de soutien à l'écrivain, dirigé par Arnaud Benedetti, a dénoncé un régime qui "flirte avec l'antisémitisme". Dans les médias algériens les plus radicaux, Me Zimeray est parfois qualifié de "sioniste".

Ces tensions interviennent dans un contexte diplomatique difficile entre Paris et Alger, marqué par la question du Sahara occidental et le refus d'Air Algérie d'embarquer des Algériens expulsés par la France. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a évoqué la possibilité de "remettre en cause" les accords bilatéraux.

Dix membres du comité de soutien de l'écrivain ont récemment appelé Emmanuel Macron à cesser sa "bienveillance constante" et à utiliser les leviers diplomatiques pour obtenir la libération de Sansal, critique de longue date du régime algérien et connu pour son combat contre l'islamisme.