L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal pourrait regagner la France « dans les prochains jours », a indiqué dimanche le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Sa date de retour dépend toutefois « des résultats de ses examens médicaux », a-t-il précisé lors d’un entretien accordé à France Inter, FranceinfoTV et Le Monde. Actuellement accueilli à l’ambassade de France à Berlin, l’auteur a été transféré en Allemagne après avoir bénéficié d’une grâce présidentielle et d’une libération en Algérie, où il était emprisonné depuis un an.

Cette décision a marqué une étape importante dans la crise diplomatique profonde entre Paris et Alger. Selon M. Barrot, cette issue représente avant tout « une victoire de la diplomatie », française comme allemande, et un « désaveu cinglant pour les partisans de la méthode forte » dans la gestion des tensions avec Alger. Sans citer de noms, le ministre a critiqué ceux qui, même après la libération de Boualem Sansal, « continuent de minimiser le rôle de la France ».

Jean-Noël Barrot a défendu une « diplomatie d’impact » plutôt qu’une « diplomatie d’opinion », rappelant que l’action française avait permis, depuis le début de l’année 2025, la libération d’une dizaine de ressortissants retenus arbitrairement à l’étranger. Le ministre a cité notamment la libération récente de Camilo Castro, détenu au Venezuela depuis juin. Pour les autorités françaises, l’affaire Sansal illustre l’efficacité du dialogue constant avec les partenaires internationaux, même dans un contexte diplomatique complexe.