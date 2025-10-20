Braquage du Louvre : la France dément avoir fait appel à une société israélienne

Deux jours après le spectaculaire braquage du Musée du Louvre, les autorités françaises ont ouvert une enquête sur le vol de bijoux impériaux d’une valeur inestimable dans la Galerie d’Apollon. Selon le site israélien CTech, Paris aurait sollicité l’aide du groupe israélien CGI, dirigé par l’ex-chef du Shin Bet Yaakov Peri, déjà impliqué dans la résolution du cambriolage du musée de Dresde.

Mais ce lundi la direction du Louvre a formellement démenti ces informations, affirmant à l’AFP que « le musée n’a contacté aucune société israélienne » et que l’enquête reste placée sous l’autorité exclusive de la police judiciaire française.

L’attaque, survenue dimanche matin vers 9h30, a été menée par **quatre hommes cagoulés montés sur une grue. Ils ont brisé une fenêtre, menacé le personnel et dérobé huit pièces de la collection napoléonienne avant de prendre la fuite à moto.

Une couronne de l’impératrice Eugénie, tombée durant leur fuite, a été retrouvée endommagée près du musée. La ministre de la Culture Rachida Dati a dénoncé « une attaque contre notre patrimoine », tandis que le président Emmanuel Macron a promis que les coupables seraient retrouvés. Le Louvre, fermé dimanche pour raisons de sécurité, a rouvert lundi matin, sous **haute surveillance policière.