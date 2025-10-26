Braquage du musée du Louvre : deux suspects arrêtés

L’enquête sur le spectaculaire cambriolage du musée du Louvre progresse. Dans la soirée du samedi 26 octobre, la police judiciaire a interpellé deux hommes soupçonnés d’avoir participé au vol historique qui a secoué la France et le monde de l’art. Près de 88 millions d’euros de bijoux de la couronne de France ont été dérobés lors de ce braquage d’une audace rare.

Selon des informations du Parisien, confirmées par RTL, les deux suspects ont été placés en garde à vue pour « vol en bande organisée » et « association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime ». L’un d’eux a été arrêté à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour l’Algérie.

Les interpellations ont été menées par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de Paris (BRB) et de l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), deux services spécialisés de la police judiciaire. Les gardes à vue peuvent durer jusqu’à 96 heures.

Si ces arrestations constituent un tournant majeur, les autorités recherchent encore au moins deux autres membres du commando, ainsi que d’éventuels complices ou commanditaires. La procureure de Paris a indiqué cette semaine que près de 150 traces d’ADN et d’empreintes avaient été retrouvées sur les véhicules et les nacelles abandonnés près du musée, des indices cruciaux qui auraient permis d’identifier les deux suspects arrêtés.

Le 19 octobre, en plein jour, quatre hommes lourdement équipés ont pénétré dans l’enceinte du Louvre. En seulement sept minutes, ils ont réussi à s’emparer de plusieurs pièces royales d’une valeur patrimoniale et historique inestimable, avant de disparaître.

Les enquêteurs tentent désormais de retrouver la trace des trésors volés, vraisemblablement dissimulés ou déjà sortis du territoire français. Les autorités multiplient les coopérations internationales pour tenter de remonter la piste du butin. Au lendemain du braquage, une société israélienne de détectives privés fondée par un ancien chef du Shin Bet avait affirmé avoir été contactée par le plus célèbre des musées parisiens pour prendre part aux investigations. L'information avait toutefois été aussitôt démentie par le Louvre.