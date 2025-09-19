Bruno Retailleau décidé à faire interdire les drapeaux palestiniens sur les façades des mairies

Articles recommandés -

À quelques jours de la reconnaissance prévue d’un État palestinien par la France, Bruno Retailleau est bien décidé à empêcher l’affichage de drapeaux palestiniens sur les mairies.

Dans une circulaire adressé aux préfets, le ministre de l’Intérieur a rappelé que « le principe de neutralité du service public interdit de tels pavoisements ». Il leur demande ainsi de s’opposer à toute initiative de maires souhaitant hisser les couleurs palestiniennes sur leurs hôtels de ville et, le cas échéant, de saisir la juridiction administrative.

Cette mise en garde intervient après l’appel lancé par le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, encourageant les municipalités dirigées par son parti à accrocher le drapeau palestinien en façade. Une initiative qui suscite de vives réactions dans le débat public, beaucoup dénonçant une démarche « démagogique » et « clientéliste ».

Le ministre de l'Intérieur avait déjà exprimé sa ferme opposition à ces initiatives. Décrivant un climat délétère de haine et de division en France, il avait dénoncé l'appel d'Olivier Faure. "Je dis stop, arrêtez olivier Faure ! La mairie, c'est une maison commune. Notre société est fracturée, il ne faut pas en rajouter en important le conflit au Proche-Orient. Le seul drapeau que je veux voir sur les mairies est le drapeau français, qui doit nous rassembler", avait-t-il martelé, interogé sur BFMTV.

Jeudi, le maire de Corbeil-Essonnes a annoncé qu'il distribuerait un millier de drapeaux palestiniens dans sa ville le jour de la reconnaissance de l'Etat du même nom par Macron.