Bruno Retailleau fustige La France insoumise : "La première et la pire menace politique"

Le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a de nouveau ciblé La France insoumise (LFI), qu’il qualifie de « première et pire menace politique » pour la France, dans un entretien accordé au Figaro ce vendredi. « Jour après jour, les Insoumis franchissent toutes les limites de l’acceptable, comme lorsqu’ils se réjouissent de la libération du terroriste Georges Ibrahim Abdallah en le présentant comme un prisonnier politique », a-t-il dénoncé, réitérant son rejet du parti de Jean-Luc Mélenchon.

Retailleau, également président des Républicains, appelle à un front commun pour contrer LFI, une position qu’il défend depuis sa victoire à la tête du parti en mai. Il avait alors désigné la « gauche de Mélenchon » comme son « seul adversaire ». Cette offensive s’inscrit dans une stratégie plus large au sein de la droite et de la majorité présidentielle. Laurent Wauquiez, chef du groupe Droite républicaine à l’Assemblée, a qualifié LFI de « plus grand danger politique », tandis que l’ancien ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a confessé redouter LFI par-dessus tout.

Ces attaques reflètent les tensions croissantes entre la droite et LFI, accusée de radicalité et de complaisance envers des figures controversées. Alors que la France traverse une période d’instabilité politique, Retailleau insiste sur la nécessité d’un sursaut pour préserver les valeurs républicaines face à ce qu’il perçoit comme une menace idéologique majeure.