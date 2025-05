"C'est une honte nationale" : colère de Yohann Taïeb après le refus de retirer la Légion d'honneur de Barghouti

Yohann Taïeb, responsable du collectif des Français victimes du terrorisme, a fustigé sur i24NEWS le refus du ministère des Affaires étrangères de retirer la Légion d'honneur à Mustafa Barghouti, qui avait qualifié le 7 octobre de "jour glorieux".

Un avis défavorable du Quai d'Orsay sans justification

En mars 2024, Yohann Taïeb avait saisi le président de la République, avec plusieurs familles de victimes françaises du 7 octobre, pour demander le retrait de cette distinction. "Le président de la République a demandé à la grande chancellerie d'examiner le dossier", explique-t-il. Mais le verdict est tombé : "Hier, j'ai eu l'information que le ministre des Affaires étrangères a émis un avis défavorable à cette demande, sans la justifier, parce que c'est secret." Une décision que Taïeb qualifie d'"ignoble" et de "scandaleuse".

Des propos inacceptables après le massacre

"Parmi les 1 200 victimes du 7 octobre, on a quand même 50 Français qui ont été massacrés par le Hamas", souligne Yohann Taïeb. "La diplomatie française, ce ministre, M. Barrot, qui ose maintenir cette distinction, qui est l'honneur de la France, et il la maintient à quelqu'un qui a glorifié le 7 octobre, c'est une honte." Face à ce blocage administratif, Taïeb lance un appel solennel : "Je demande au président de la République de prendre ses responsabilités. Maintenant, il n'y a que lui qui peut retirer cette distinction et retirer cette légion du déshonneur." Il établit un parallèle avec un précédent : "En 2023, avec mon collectif, j'ai obtenu le retrait de la médaille de Paris à Mahmoud Abbas. La maire de Paris, Anne Hidalgo, après trois ans de combat, elle a pris ses responsabilités et elle a retiré cette distinction."

Des liens étroits avec le Hamas dénoncés

Yohann Taïeb met en cause les connexions de Barghouti avec l'organisation terroriste : "C'est un ami très proche du Hamas, j'ai transmis les photos où il était dans toutes les réunions du Hamas, il était avec Yahya Sinwar, avec Ismail Haniyeh."

Il souligne que "l'Autorité palestinienne l'attaque en ce moment, et tout ce qui le défend, c'est le Hamas. Le Hamas dans ses médias prend la défense de Mustafa Barghouti."

Une menace pour les relations franco-israéliennes

Au-delà du cas Barghouti, Taïeb alerte sur les conséquences diplomatiques : "L'Élysée et la diplomatie française sont en train de pousser à une destruction, je pèse bien mes mots, c'est une destruction des relations, des décennies de relations entre la France et Israël."

Il insiste sur l'aspect mémoriel : "Si on est dans l'humanitaire, on ne doit pas oublier aussi les questions de justice et la mémoire des victimes du 7 octobre. La mémoire des victimes françaises, elle est sacrée."

Un appel à la mobilisation communautaire

En conclusion, Yohann Taïeb appelle les responsables de la communauté juive à se mobiliser : "J'appelle Yonathan Arfi, j'appelle Ariel Goldmann, j'appelle Élie Korchia, j'appelle le grand rabbin de France, il faut qu'ils soutiennent cette demande auprès du président, cette demande de retrait de la Légion d'honneur."

"Ce n'est pas possible de laisser cette distinction à cet individu", conclut-il, dénonçant ce qu'il perçoit comme un "laxisme" face au terrorisme.