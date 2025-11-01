Cambriolage au Louvre : une femme de 38 ans mise en examen

Une femme de 38 ans, interpellée mercredi, a été mise en examen pour complicité de vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue d’un crime, dans le cadre de l’enquête sur le spectaculaire cambriolage du Louvre, dont le butin atteint 88 millions d’euros, a confirmé samedi le parquet de Paris.

Résidant à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), la suspecte comparaît devant un juge des libertés, qui doit décider de son placement en détention provisoire, réclamé par le parquet.

Plusieurs autres suspects ont également été déférés devant la justice, tandis que l’un d’eux a été relâché sans poursuites.

Les investigations, menées par une centaine d’enquêteurs, s’appuient sur des traces ADN, des vidéos et des données téléphoniques.

Les bijoux dérobés lors du casse du 19 octobre, réalisé en moins de huit minutes, restent introuvables.

Deux trentenaires d’Aubervilliers, arrêtés la semaine dernière, ont déjà été mis en examen et écroués, dont l’un alors qu’il tentait de fuir vers l’Algérie via Roissy.

L’affaire a ravivé les critiques sur la sécurité du musée du Louvre, pointée du doigt par la ministre de la Culture Rachida Dati.

Un rapport de l’Inspection générale des affaires culturelles dénonce une « sous-estimation chronique du risque d’intrusion » et une « gouvernance pas adaptée ».