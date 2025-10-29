Cambriolage du Louvre : deux suspects avouent, mais les joyaux restent introuvables

Près de dix jours après le spectaculaire cambriolage du Louvre, l’enquête avance, mais le mystère demeure. Deux hommes âgés d’une trentaine d’années, originaires de Seine-Saint-Denis et déjà connus des services de police, ont reconnu leur participation au vol des huit joyaux de la couronne de France, dérobés le 19 octobre en plein cœur du musée le plus visité du monde.

Lors d’une conférence de presse ce mercredi, la procureure de Paris, Laure Beccuau, a annoncé que les suspects devraient être mis en examen pour « vols en bande organisée » et « association de malfaiteurs », des faits passibles de quinze ans de réclusion criminelle. Les deux hommes ont été interpellés ce week-end, l’un à l’aéroport de Roissy alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour l’Algérie, l’autre à son domicile.

Pourtant, malgré ces aveux, les bijoux — estimés à 88 millions d’euros — restent introuvables. Le butin s’est volatilisé après une opération minutieusement planifiée : en moins de huit minutes, les voleurs avaient brisé les vitrines de la galerie Apollon à l’aide d’une nacelle et de disqueuses, avant de s’enfuir à scooter.

La procureure appelle à la « plus grande sérénité » pour la suite de l’enquête, confiée à la BRB et à l’OCBC. Plus de cent enquêteurs et 150 prélèvements ADN ont été mobilisés. L’affaire relance un débat brûlant : celui de la sécurité du Louvre.