Cambriolage du Louvre : quatre nouvelles interpellations, dont le dernier membre présumé du commando

L’enquête sur le spectaculaire cambriolage du Louvre, commis le 19 octobre dernier, a franchi une nouvelle étape avec l’interpellation de quatre personnes supplémentaires, dont le dernier membre présumé du commando recherché, a rapporté Le Figaro. L’homme, originaire d’Aubervilliers, a été arrêté mardi matin à Laval par la brigade de répression du banditisme (BRB), ont confirmé plusieurs sources à Le Figaro. Il a été placé en garde à vue pour « vol en bande organisée » et « association de malfaiteurs ».

Trois autres individus – un homme et deux femmes âgés de 31 et 40 ans – ont également été interpellés dans le cadre de ce coup de filet, a précisé le parquet de Paris.

Le jour du braquage, vers 9h30, quatre malfaiteurs avaient stationné un camion élévateur au pied du musée, permettant à deux d’entre eux d’accéder via une nacelle à la galerie d’Apollon. Déguisés en ouvriers avec des gilets jaunes, ils avaient fracturé plusieurs vitrines avant de repartir en scooter avec huit bijoux d’une valeur estimée à 88 millions d’euros.

Deux premiers suspects, eux aussi originaires d’Aubervilliers, avaient été arrêtés le 25 octobre puis écroués. L’un d’eux, Abdoulaye N., connu sous le pseudonyme YouTube « Doudou Cross Bitume », avait vu son ADN retrouvé sur une vitrine brisée et sur des objets abandonnés dans la galerie. Un troisième membre présumé avait été arrêté le 29 octobre.

Tous les membres du commando sont désormais identifiés et arrêtés, mais les joyaux dérobés restent introuvables. Les enquêteurs redoutent qu’ils aient déjà quitté le territoire ou été écoulés dans des circuits criminels internationaux.