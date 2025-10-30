Cambriolage du Louvre : cinq nouveaux suspects interpellés

Nouveau développement dans l'affaire du spectaculaire cambriolage du Louvre. Cinq nouvelles interpellations ont eu lieu mercredi en région parisienne, a annoncé ce ce jeudi la procureure de Paris sur RTL. L'un des individus arrêtés pourrait faire partie du commando ayant opéré au musée, tandis que les autres sont susceptibles de fournir des renseignements pour faire avancer l'enquête.

Ces interpellations interviennent quelques jours après la mise en examen de deux complices présumés. Ces deux hommes, âgés de 34 et 39 ans, interpellés la semaine dernière, ont été mis en examen pour "vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime" et placés en détention provisoire, avait annoncé le parquet de Paris.

Les deux individus ont "partiellement reconnu les faits", a indiqué la procureure de Paris lors d'une conférence de presse mercredi. Ils sont soupçonnés d'être ceux qui ont "pénétré dans la galerie d'Apollon pour s'emparer des bijoux", a-t-elle précisé.

Malgré ces avancées dans l'enquête, les bijoux dérobés lors du cambriolage du 19 octobre dernier n'ont toujours pas été retrouvés. "Les bijoux ne sont pas encore en notre possession. Je veux garder l'espoir qu'ils seront retrouvés et pourront être rendus au musée du Louvre et plus largement à la nation", a déclaré la procureure.

Plus de 150 analyses de prélèvements ont été réalisées "dans la plus grande urgence", a précisé la magistrate, témoignant de l'ampleur des moyens déployés pour élucider cette affaire qui a ébranlé l'un des musées les plus prestigieux au monde.

Le cambriolage du Louvre, qui avait défrayé la chronique, avait conduit les autorités à transférer d'autres bijoux précieux dans les coffres de la Banque de France, à 26 mètres de profondeur, par mesure de sécurité.

L'enquête se poursuit pour tenter de retrouver les œuvres dérobées et identifier l'ensemble des membres du réseau impliqué dans ce vol audacieux.