Cannes rend hommage à Ilan Halimi en plantant un nouvel olivier

La ville de Cannes a rendu hommage à Ilan Halimi samedi, en plantant un nouvel arbre commémoratif face au Palais des Congrès. Ce geste symbolique intervient quelques jours après la profanation de l’olivier dédié à la mémoire du jeune homme à Épinay-sur-Seine, tronçonné le 14 août dernier dans un acte qualifié d’antisémite par les autorités.

Lors de la cérémonie, le maire de Cannes, David Lisnard, a souligné l’importance de cet hommage : "Cet arbre incarne la continuité de la mémoire, le devoir de transmission et la conscience collective", a-t-il déclaré devant les représentants de la communauté juive locale, des élus et des habitants venus assister à l’événement.

La mort d’Ilan Halimi, enlevé, séquestré, torturé et assassiné en 2006 par le "gang des barbares" en raison de sa confession juive, reste un symbole marquant de la lutte contre l’antisémitisme en France. La profanation de l’olivier commémoratif à Épinay-sur-Seine a ravivé une profonde émotion au sein de la communauté juive et au-delà, suscitant de nombreuses réactions politiques et médiatiques.

Mercredi dernier, dans les colonnes de Marianne, Alain Jakubowicz, président d’honneur de la Licra, avait appelé les maires de France à planter chacun un arbre en hommage à Ilan Halimi. La ville de Cannes a été l’une des premières à répondre à cet appel, un geste largement salué par les représentants de la communauté juive.

"C’est un acte très fort pour nous tous", a souligné David Lugassy, président de la communauté juive de Cannes, tandis que le rabbin Mendel Matusof a affirmé : "On est fiers d’être juifs en France, surtout face à de tels soutiens", a rapporté CNews.

Dans le cadre de son engagement contre le racisme et l’antisémitisme, la mairie de Cannes a également distribué 1 500 exemplaires de la bande dessinée Justes parmi les nations aux collégiens et lycéens. Cette œuvre pédagogique retrace les parcours de citoyens qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, afin de sensibiliser les jeunes générations à la mémoire et à la tolérance.