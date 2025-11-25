Caroline Yadan alerte sur l’influence idéologique d’AJ+ et interpelle l’ARCOM

Caroline Yadan, députée de la 8ᵉ circonscription des Français de l’étranger, a interpellé cette semaine les représentants de l’ARCOM dans le cadre de la commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public. La parlementaire a mis en garde contre l’influence grandissante d’AJ+, chaîne numérique créée en 2014 par le groupe qatari Al Jazeera Media Network, propriété directe de la famille royale du Qatar.

S’adressant à la direction de l’ARCOM, Caroline Yadan a rappelé qu’AJ+ cible spécifiquement un très jeune public via des contenus courts, calibrés pour les réseaux sociaux, et suivis par plus de 50 millions d’abonnés dans le monde. Sous couvert de discours progressistes, la chaîne diffuserait selon elle une ligne éditoriale « idéologiquement marquée », proche des thèses des Frères musulmans.

La députée a pointé plusieurs dérives : soutien au mouvement terroriste des Houthis présenté comme des « robins des bois », reprises de narratifs antisémites hérités du Moyen Âge ou encore vidéos attisant les fractures identitaires en France. Elle a rappelé qu’une saisine officielle avait été déposée en avril 2024 par l’association Action Avocat pour dénoncer ces dérives.

Caroline Yadan demande donc si l’ARCOM envisage, dans le cadre de sa mission de lutte contre la manipulation de l’information et la haine en ligne, d’examiner les activités d’AJ+ et, si nécessaire, d’envisager des mesures de suspension – à l’image de ce qui avait été décidé pour Russia Today lors de l’invasion de l’Ukraine.

Pour la députée, l’enjeu dépasse le cadre médiatique : « La protection du débat public et de la jeunesse française exige une vigilance totale face aux acteurs audiovisuels étrangers qui instrumentalisent nos failles démocratiques. » Elle appelle à une réponse réglementaire rapide et proportionnée afin d’empêcher toute ingérence idéologique visant les jeunes publics.