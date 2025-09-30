Caroline Yadan et quinze députés saisissent la justice contre Thomas Portes après sa rencontre avec le FPLP

Un groupe de seize députés a saisi la procureure de la République de Paris en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, après la rencontre du député La France insoumise Thomas Portes avec des représentants du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) au Liban.

Dans un courrier daté du 30 septembre 2025, les parlementaires rappellent que le FPLP est classé organisation terroriste par l’Union européenne, impliquée dans de nombreux attentats, dont celui du 7 octobre 2023 qui a coûté la vie à 49 Français. La délégation souligne que cette rencontre « fièrement affichée sur X » pourrait relever de l’article 411-5 du code pénal, punissant de dix ans d’emprisonnement « le fait d’entretenir des intelligences » avec une organisation étrangère de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Les signataires rappellent également que Thomas Portes s’était rendu, peu avant le 7 octobre 2023, à la frontière de Gaza avec Abu Amir Mutasen Eleïwa, responsable de l’association Humani’Terre, inscrite sur les listes terroristes au Canada et aux États-Unis. Enfin, ils évoquent un précédent signalement, en mai dernier, concernant un message « Free Palestine ! » publié par le député au lendemain d’un double assassinat antisémite à Washington, jugé assimilable à une apologie du terrorisme. Caroline Yadan et ses collègues appellent la justice à examiner ces faits « graves », estimant qu’ils jettent une ombre sur la probité d’un élu de la République.