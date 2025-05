Catherine Deneuve signe la pétition de Cannes dénonçant le "génocide" à Gaza

Catherine Deneuve a rejoint les 900 signataires d'une tribune publiée en marge du Festival de Cannes condamnant le "silence" sur le "génocide" à Gaza, selon un des collectifs organisateurs. L'actrice française rejoint ainsi sa fille Chiara Mastroianni, Léa Seydoux et Julian Assange parmi les nouveaux signataires.

La pétition, initialement publiée le 13 mai dans Libération et Variety, comptait déjà des noms comme Ralph Fiennes, Richard Gere, Javier Bardem, Pedro Almodóvar et Susan Sarandon. La présidente du jury cannois Juliette Binoche, ainsi que les acteurs Joaquin Phoenix et Pedro Pascal, ont également apposé leur signature.

La réalisatrice iranienne Sepideh Farsi a tenu une conférence de presse sur la Croisette vendredi, accompagnée de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU sur les Territoires palestiniens, et de représentants d'Amnesty International, Médecins sans frontières et Reporters sans frontières.

Les organisateurs insistent sur le "devoir de solidarité avec le peuple palestinien" tout en exigeant "la libération inconditionnelle des otages détenus à Gaza par le Hamas".

La guerre, déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 qui a fait 1 218 morts côté israélien, a entraîné la mort d'au moins 53 762 personnes à Gaza selon le ministère de la Santé du Hamas. Sur les 251 personnes enlevées, 58 sont toujours retenues en otage.