Commémoration du 7 Octobre : la CGT accuse France TV de relayer "les thèses du Crif"

La CGT de France Télévisions a vivement critiqué un article publié sur le site de France 3 Île-de-France, consacré à la commémoration parisienne des attaques du 7 octobre 2023 menées par le Hamas. Dans un texte au ton virulent intitulé « Le communautarisme n’a pas sa place sur FTV », le syndicat reproche au reportage d’« adopter le point de vue de la communauté juive » et de relayer « les thèses du Crif ».

Selon la CGT, le travail de la journaliste « ne présente qu’un seul angle », celui « d’une communauté juive légitimement meurtrie », sans replacer les événements dans « un contexte plus large de conflit ». Le syndicat estime qu’un article similaire, s’il avait concerné « d’autres minorités en France, notamment la communauté musulmane », n’aurait pas été publié sur les plateformes du groupe public.

Le reportage incriminé relatait un rassemblement à Paris rendant hommage aux victimes israéliennes du 7 octobre et à leurs familles, deux ans après les massacres du Hamas. La CGT accuse néanmoins la journaliste d’avoir utilisé « l’artifice d’interviews pour faire passer des messages biaisés » et cite notamment une intervenante évoquant les enfants Bibas, « tués à main nue » alors qu’ils étaient otages. Une affirmation, selon le syndicat, issue de « l’armée israélienne » et « jamais confirmée ».

Le syndicat reproche aussi au texte de ne pas évoquer « les bombardements massifs sur des civils palestiniens » qui auraient permis, selon lui, de « rééquilibrer le propos ». Il critique également l’emploi du mot « pogrom » pour décrire les attaques du Hamas, terme jugé « inapproprié » et « controversé chez de nombreux historiens ».

Enfin, la CGT prend la défense des députés de La France insoumise, estimant que la citation du président du Crif, Yonathan Arfi, rappelant les propos de Danièle Obono qualifiant le Hamas de « résistants », relève d’une « instrumentalisation politique ». Le syndicat accuse les médias de transformer le 7 Octobre en « prétexte pour stigmatiser LFI et l’assimiler à l’antisémitisme ».

La publication de cette prise de position a suscité de vives réactions en interne au sein du groupe audiovisuel public, certains salariés dénonçant une tentative de mise en cause du travail journalistique de leurs collègues.