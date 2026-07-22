Concert de Barbara Butch : Mathilde Panot nie tout antisémitisme

La présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a reconnu mercredi que le tract diffusé avant l'interruption du concert de la DJ Barbara Butch à Grenoble était « mauvais », tout en rejetant les accusations d'antisémitisme.

Interrogée sur BFMTV-RMC, la députée du Val-de-Marne a évoqué « un tract local que je peux qualifier de mauvais, mais il n'y a pas d'antisémitisme ». Le flyer, distribué avant la manifestation, représentait notamment un drapeau LGBT intégrant une étoile de David, tachée de rouge. Selon Mathilde Panot, il s'agissait d'une référence à la Pride de Tel-Aviv, où Barbara Butch s'est déjà produite.

Ces déclarations interviennent après l'ouverture, mardi, d'une enquête pour « délit d'entrave concertée aux libertés » par le parquet de Grenoble. L'enquête fait suite à l'interruption, samedi soir, du concert de Barbara Butch lors du festival Cabaret Frappé par des militants propalestiniens et des membres de La France insoumise.

Selon la Ville de Grenoble, des bouteilles en verre et d'autres projectiles ont été lancés en direction de la scène. La municipalité a déposé plainte contre X, tout comme l'adjoint à la culture Alexis Monge, pour intimidation et jets de projectiles.

D'après les organisateurs, les manifestants reprochaient à Barbara Butch, de confession juive, d'avoir signé une tribune soutenant une proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan visant à lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme.