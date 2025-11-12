Concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël à Paris : les militants pro-palestiniens portent plainte pour violences

Une semaine après les incidents qui ont émaillé le concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël à Paris, quatre manifestants pro-palestiniens ont déposé plainte auprès de la police parisienne pour violences à leur encontre.

Selon leur avocat, les quatre activistes affirment avoir été agressés par des spectateurs après avoir allumé des fusées éclairantes dans la salle et scandé des slogans contre Israël. Ils dénoncent également la diffusion publique de leurs identités, constituant selon eux une "violation de la vie privée".

Deux des manifestants ont déposé plainte samedi, se déclarant victimes de "nombreux actes de violence de la part de spectateurs lors du concert". Ils assurent disposer de "vidéos où l'on voit clairement des personnes commettre des violences" à leur encontre.

"Ils ont littéralement été lynchés alors qu'ils n'avaient commis aucun geste violent ni proféré aucune menace. Les seules violences subies ce soir-là visaient mes clients", a affirmé l'avocat, précisant que l'un des manifestants avait été battu et s'était senti mal par la suite.

Les faits se sont déroulés jeudi dernier lors d'une représentation de l'Orchestre philharmonique d'Israël. Des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs activistes pro-palestiniens allumant des fumigènes à l'intérieur de la salle fermée. Le concert a été interrompu à plusieurs reprises avant que les manifestants ne soient évacués de force.

Le lendemain des incidents, l'organisation "Action pour la Palestine" a revendiqué cette action, la qualifiant d'"action pacifique visant à empêcher la tenue de ce concert, destiné à détourner l'attention des crimes commis à Gaza".

Les chefs d'accusation retenus contre les activistes pro-palestiniens comprennent la dégradation de biens par des moyens dangereux pour les personnes, la mise en danger d'autrui, la possession de matières inflammables sans motif légitime et interdite par arrêté préfectoral, l'organisation d'une manifestation sur la voie publique sans autorisation, le refus de se soumettre à un contrôle d'identité dans le cadre d'un mandat d'arrêt, ainsi que des violences avec usage ou menace d'arme.