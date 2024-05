Concert de l'Unité pour célébrer le passage de Yom Hazikaron à Yom Haatsamout le 13 mai au Casino de Paris

Depuis le 7 octobre, le cœur des 500 000 Français juifs bat à l’unisson avec Israël. Pour célébrer cette union sacrée, le producteur Mickael Zafran, les collectifs 7 octobre et Israel Angels, mais aussi différentes communautés et associations parisiennes organisent une soirée exceptionnelle pour fêter l'anniversaire de l'Etat d'Israël et le passage, en musique, de la Journée du Souvenir à celle de l'Indépendance.

Yom Haatsamout à Paris, c'est le lundi 13 mai prochain au Casino de Paris. Une soirée parrainée par Pascal Elbé, avec le grand concert de Tal Vaknin, le chanteur qui promène sa guitare de base militaire en base militaire depuis le début de la guerre pour apporter du réconfort aux soldats mobilisés.

Que vous ayez collé des affiches, participé à des cueillettes, envoyé du matériel, collecté de l’argent, signalé des comptes haineux, organisé des soirées, des barbecues ou manifesté courageusement, cette soirée est la vôtre !

° Votre place en Carré Or, cliquez sur le lien suivant ( qui donnera lieu à un Cerfa ) :

https://www.helloasso.com/associations/collectif-7-octobre/evenements/gala-de-yom-hazikaron-et-yom-hatsmaout-casino-de-paris

☆☆☆

Pour réserver votre place en catégorie 1 / 2 ou 3 :

https://www.casinodeparis.fr/fr/manifestation/315/gala_yom_haatsmaout_76