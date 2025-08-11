Crise diplomatique : Paris ne renouvelle plus les visas de travail des agents de sécurité d’El Al

Articles recommandés -

Dans un contexte de tensions croissantes entre Paris et Jérusalem autour de la guerre à Gaza, la France a cessé depuis six mois de renouveler les visas de travail des agents de sécurité d’El Al basés à Paris. Ces employés, recrutés via l’ambassade d’Israël en tant que personnel de soutien consulaire, assuraient la protection des vols de la compagnie israélienne au départ de Roissy.

Selon plusieurs sources, cette décision, appliquée discrètement par les autorités françaises, serait motivée par des considérations politiques liées au conflit et perçue à Jérusalem comme un geste à connotation anti-israélienne. Conséquence : certains agents se retrouvent en situation irrégulière en France, d’autres ont dû solliciter des visas diplomatiques temporaires via l’ambassade, tandis qu’une partie a été contrainte de rentrer en Israël.

« Depuis six mois, personne n’obtient de renouvellement », témoigne une agente, qui estime que Paris cherche à « mettre fin à l’emploi des agents d’El Al » sur son sol. L’entreprise, de son côté, renvoie la responsabilité au ministère israélien des Affaires étrangères, lequel affirme que « le dossier est en cours de traitement » auprès de l’ambassade d’Israël à Paris. Ce bras de fer s’ajoute à une série d’incidents récents : dégradations des bureaux d’El Al par des militants pro-palestiniens, fermeture surprise du pavillon israélien lors du Salon aéronautique de Paris, ou encore critiques virulentes d’Emmanuel Macron à l’égard de la stratégie militaire israélienne à Gaza, qualifiée « d’escalade vers une guerre sans fin ».