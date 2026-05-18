Décès d’Ofer Bronchtein : l'Élysée salue "un artisan infatigable de la paix"

Ofer Bronchtein, figure du dialogue israélo-palestinien et acteur engagé des accords d’Oslo, est décédé. Dans un communiqué publié lundi soir, l’Élysée a rendu hommage à « une voix humaniste qui portait l’espérance de la paix » et à un homme ayant consacré « chaque heure de sa vie à la cause de la paix et de l’humanisme ».

Né en 1957 à Beer-Sheva, dans le Néguev, Ofer Bronchtein grandit entre Israël et la France avant de revenir vivre dans un kibboutz près du mont Tabor puis à Tel-Aviv. Très tôt engagé à gauche au sein du Parti travailliste israélien, il s’impose comme l’un des défenseurs les plus déterminés du dialogue avec les Palestiniens.

En 1987, alors que tout contact avec l’Organisation de libération de la Palestine était interdit par la loi israélienne, il rencontre Mahmoud Abbas en Espagne. Cette initiative lui vaut une peine d’emprisonnement, mais marque le début d’un engagement qui ne cessera plus.

Proche du Premier ministre Yitzhak Rabin, il suit de près les négociations ayant conduit aux accords d’Oslo. Même après l’assassinat de Rabin en 1995 et l’échec du processus de paix, Bronchtein continue de défendre l’idée d’une coexistence entre Israéliens et Palestiniens.

Installé à Paris, il cofonde le Forum international pour la paix et devient l’un des principaux relais du dialogue israélo-palestinien en France. En 2011, Mahmoud Abbas lui remet un passeport palestinien, honorant une promesse faite auparavant par Yasser Arafat.

L’Élysée rappelle également qu’à partir de 2020, Ofer Bronchtein avait été chargé par Emmanuel Macron de participer à la relance d’un dialogue de paix au Proche-Orient.

Le président français et son épouse ont adressé leurs condoléances à sa famille, saluant la mémoire d’un homme qui « savait parler à tous sans chercher à plaire » et dont « l’énergie infatigable » survivra à travers ceux qui poursuivront son œuvre.