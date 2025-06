Dégradations de sites juifs à Paris : 3 Serbes inculpés, la Russie soupçonnée

Un juge d'instruction français a mis en examen jeudi soir trois ressortissants serbes pour les dégradations commises le week-end dernier contre des sites juifs parisiens, les soupçonnant d'avoir agi "pour servir les intérêts d'une puissance étrangère", selon une source judiciaire. Les enquêteurs suspectent la Russie d'être à l'origine de ces attaques, précise une source proche du dossier. Les mis en cause avaient échangé des messages sur Telegram avec d'autres individus non encore interpellés. Le mémorial de la Shoah, trois synagogues parisiennes et un restaurant ont été vandalisés à la peinture vendredi soir dernier. L'ambassade d'Israël avait dénoncé une "attaque antisémite coordonnée".

Les trois suspects - deux frères nés en 1995 et une troisième personne née en 2003 - auraient accompli cette mission contre rémunération, sans avoir conscience des implications géopolitiques, selon la source suivant l'affaire. Ils vivaient en France depuis plusieurs années. Leur arrestation a eu lieu lundi dans le sud-est de la France alors qu'ils tentaient de quitter le territoire national.

Cette affaire s'inscrit dans une série d'incidents attribués par les autorités françaises à Moscou. En mai 2024, des mains rouges avaient été taguées sur le principal mémorial parisien de la Shoah. La Russie avait alors nié toute implication, comme elle l'a fait pour d'autres attaques qui lui sont imputées par les responsables français. L'enquête se poursuit pour identifier les autres personnes impliquées dans ce réseau présumé.