Des familles d'otages du Hamas reçues ce mercredi par Emmanuel Macron

L'Élysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron recevrait ce mercredi le Forum des familles d'otages représenté par cinq familles israéliennes. Cette rencontre intervient alors que 48 otages sont toujours retenus à Gaza.

Participeront à cette rencontre Merav Gilboa Dalal, mère de Guy Gilboa Dalal, Michel Iluz, père de Guy Iluz, Yotam Cohen, frère de Nimrod Cohen, Galia David, mère d'Evyatar David, ainsi que Daniel Shek, ex-ambassadeur et coordinateur du Forum des familles d'otages.

Lors de cet entretien, le président de la République réitérera "la tristesse et la compassion de la France suite aux actes barbares commis par le groupe terroriste Hamas", selon la présidence. Emmanuel Macron doit également exprimer "la solidarité et le soutien indéfectible de la France aux familles des otages, dont les proches sont retenus dans des conditions inhumaines".

Le chef de l'État précisera que la France, "avec ses partenaires et dans le cadre des initiatives qu'elle a lancées, met tout en œuvre pour parvenir à la libération de tous les otages encore retenus", en appui aux efforts de médiation menés par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis.

Les familles comptent, de leur côté, exiger du président français une garantie pour le retour de leurs proches dans le contexte de la reconnaissance d'un Etat palestinien. "Lors des rencontres, les familles exigeront des dirigeants que toute discussion sur 'l'après-guerre' commence par une demande claire et publique pour le retour des 48 otages qui dépérissent en captivité du Hamas'', a annoncé le QG dans un communiqué.

"Nous ne resterons pas sans réagir quand on discute de l'avenir de la région sans faire référence à nos proches. Il ne sera pas pardonné d'avoir ignoré leur situation lors des discussions. Nous exigeons des dirigeants européens qu'ils fassent preuve d'humanité et de compassion, et qu'ils publient une déclaration claire sur le retour de tous les otages", a encore ajouté le QG des familles d'otages.

Le président français s'est déjà entretenu à plusieurs reprises par le passé avec les proches des victimes et otages français : lors de son voyage en Israël le 25 octobre 2023, pendant l'hommage aux Invalides le 7 février 2024, puis exactement un an après les attaques le 7 octobre 2024. En janvier, il s'était également entretenu par téléphone avec les familles d'Ohad Yahalomi et d'Ofer Kalderon, deux ex-otages franco-israéliens. Ofer Kalderon a été libéré le 1er février dernier, tandis que la dépouille d'Ohad Yahalomi, tué en captivité, a été restituée par le Hamas quelques jours plus tard, le 27 février.

A ce jour, plus aucun otage de nationalité française n'est retenu en captivité à Gaza.