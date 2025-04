Des militantes de Némésis violemment agressées par des pro-palestiniens devant Sciences Po Paris

Dans une interview accordée à i24NEWS, Mathilda Silva, porte-parole du collectif féministe Némésis, a relaté dans les GGMO une confrontation survenue devant Sciences Po Paris lors d'une action de tractage menée par son organisation cette semaine. Ce témoignage met en lumière les tensions croissantes qui traversent les campus universitaires français, entre militantisme pro-palestinien et autres formes d'engagement politique.

Une distribution de tracts qui dégénère rapidement

Selon Mathilda Silva, l'incident s'est produit alors que des militantes de Némésis, collectif féministe souvent présenté comme étant de droite, distribuaient des tracts devant l'établissement parisien dans le cadre de leurs activités habituelles de recrutement d'étudiantes. "Nous ce qu'on fait, c'est que généralement on fait du recrutement d'étudiantes devant la plupart des universités et des écoles", a expliqué la porte-parole. Ce qui aurait commencé comme une simple distribution de documents s'est rapidement transformé en confrontation lorsque des étudiants ont commencé à interpeller les passants : "Ne prenez pas leur tract, ce sont des racistes." Silva décrit une escalade rapide de la situation : "Malheureusement, en fait, ça a dégénéré assez vite, puisqu'ils se sont appelés, ils se sont organisés, et on s'est retrouvés en quelques minutes avec une centaine d'étudiants contre nous."

Un groupe organisé et des méthodes contestées

L'un des aspects les plus préoccupants de ce témoignage concerne le niveau d'organisation apparent des opposants. Mathilda Silva affirme que les manifestants anti-Némésis avaient dissimulé leurs visages : "Ils ont tout de suite caché leur identité [...] derrière des keffiehs et puis des masques chirurgicaux vraiment pour être totalement anonymes." Face à cette situation, les militantes de Némésis ont commencé à filmer la scène, "puisqu'on s'est rendu compte qu'il allait y avoir des violences", a précisé Silva.

Elle décrit ensuite des actes d'intimidation et d'agression : utilisation de drapeaux palestiniens comme boucliers, coups de pied, tentatives de vol de sacs, insultes et même menaces de mort. "On a eu le droit même à des menaces de mort. Donc, c'est vrai que ça a été, oui, assez violent", a-t-elle ajouté.

Pas de plainte mais une dénonciation médiatique

Interrogée sur d'éventuelles suites judiciaires, Mathilda Silva a indiqué que pour l'instant, le collectif n'envisageait pas de porter plainte, principalement en raison de la difficulté d'identifier les agresseurs : "On n'a pas vraiment d'identité, donc ça va être, j'imagine, une plainte contre X. Généralement, c'est des choses qui sont classées sans suite."

Le collectif préfère miser sur la dénonciation médiatique : "Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on filme, on le dénonce, et voilà, ça a une portée médiatique qui est quand même assez importante."

Un double rejet idéologique

Sur les motivations des agresseurs, la porte-parole de Némésis avance une double hypothèse. Elle estime être ciblée à la fois pour le positionnement politique de son collectif et pour leur non-alignement sur les positions pro-palestiniennes dominantes dans certains milieux universitaires. "Tout ce qui ne rentre pas dans leur champ de la bien-pensance, en tout cas tout ce qui est exclu de leur lutte, si vous voulez, est directement un facho, un nazi", a-t-elle déclaré, qualifiant ces accusations de "grotesques et ridicules."

Elle ajoute : "C'est vrai que tout de suite, voilà, ils brandissent des drapeaux palestiniens et nous insultent. Pour eux, je pense qu'on n'est juste pas assez à gauche, tout simplement."

Une liberté d'expression menacée sur les campus ?

Cet incident soulève des questions plus larges sur la liberté d'expression dans les universités françaises. Mathilda Silva s'inquiète : "On est sur dix jeunes femmes qui viennent distribuer des tracts pacifiquement devant une école, ça aujourd'hui en France, on ne peut plus le faire, enfin, je ne comprends pas comment on a pu en arriver là."

La porte-parole de Némésis insiste sur le caractère pacifique de leur action : "On était un groupe de dix jeunes femmes [...] on n'était pas armée, on n'était pas violente, rien de tout ça, on était dix jeunes femmes pacifiques." Tout en reconnaissant que les agresseurs ne représentent probablement pas la majorité des étudiants de Sciences Po, qui compte "plusieurs milliers d'étudiants", Mathilda Silva s'inquiète de leur niveau d'organisation : "C'est quand même inquiétant, parce qu'on voit que ce sont des milices organisées, on voit qu'ils sont très violents, qu'ils arrivent à se regrouper en quelques minutes."

Un symptôme des tensions sur les campus français

Cet incident s'inscrit dans un contexte plus large de tensions sur les campus universitaires français, où la question palestinienne cristallise des oppositions idéologiques parfois virulentes. Le témoignage de Mathilda Silva met en lumière la polarisation croissante des débats et la difficulté du dialogue entre différentes sensibilités politiques dans le milieu universitaire.