Des Palestiniens évacués de Gaza retrouvent leurs proches en France

Dans une opération menée avec la plus grande discrétion, une cinquantaine de Palestiniens ont été évacués de la bande de Gaza vers la France, où ils ont pu retrouver leurs familles. Ces retrouvailles se sont déroulées vendredi 18 avril à Paris, loin des projecteurs médiatiques.

Cette évacuation s'inscrit dans le cadre d'une campagne plus large menée par la France depuis le début du conflit il y a 18 mois. Au total, plus d'une centaine de personnes ont pu quitter le territoire, principalement pour des raisons humanitaires et de santé. Parmi elles figurent des ressortissants français, des Palestiniens travaillant pour des institutions françaises ainsi que leurs proches, et des personnes ayant des liens avec la France.

Selon des sources diplomatiques, les procédures d'approbation pour les évacuations depuis Gaza ont été facilitées ces dernières semaines, permettant d'accélérer les départs. Néanmoins, de nombreuses familles palestiniennes restent encore séparées, dans l'attente d'une autorisation de sortie du territoire ou d'un regroupement familial.