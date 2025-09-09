Des têtes de porc placées devant des mosquées à Paris et région parisienne

Articles recommandés -

Neuf têtes de porc ont été retrouvées ce mardi devant plusieurs mosquées de Paris et de sa région, a annoncé le préfet de police Laurent Nuñez lors d'un point presse. Quatre ont été découvertes dans la capitale, cinq autres en banlieue parisienne.

Autant d'actes qui visent, selon toute vraisemblance, directement la communauté musulmane, le porc étant considéré comme un animal impur dans l'islam. Les têtes ont notamment été trouvées devant des mosquées du 15e, 18e et 20e arrondissements de Paris, ainsi qu'à Montreuil, Montrouge et Malakoff.

À Montreuil, la tête de porc découverte devant la mosquée Islah portait le nom "Macron" inscrit au marqueur, selon les responsables du lieu de culte. Le nom du président français a également été peint en bleu sur l'une des mosquées parisiennes visées.

Ces actes interviennent dans un contexte de crise politique majeure pour Emmanuel Macron, dont le gouvernement vient de chuter lors d'un vote de censure.

Laurent Nuñez n'exclut pas que d'autres découvertes soient effectuées et évoque prudemment des "rapprochements" avec d'anciennes "actions d'ingérence étrangère", tout en appelant à la prudence dans l'interprétation.

La brigade criminelle de la préfecture de police de Paris a ouvert une enquête pour "provocation à la haine aggravée par la discrimination en raison de l'appartenance à une race ou religion".

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a dénoncé ces "provocations insupportables", affirmant son souhait que "nos citoyens musulmans puissent pratiquer leur foi en paix". La maire de Paris Anne Hidalgo a également condamné ces "actes racistes".