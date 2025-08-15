Destruction de l’arbre en mémoire d’Ilan Halimi : Emmanuel Macron dénonce, Amichai Chikli l'accuse

Articles recommandés -

Le président français Emmanuel Macron a réagi avec force, vendredi, à la destruction de l’arbre planté en mémoire d’Ilan Halimi, jeune homme enlevé et assassiné en 2006 parce que juif. "Abattre l’arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c’est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n’en sera rien : la Nation n’oubliera pas cet enfant de France mort parce que juif", a-t-il écrit sur X. Le chef de l’État a assuré que "tous les moyens" seraient mobilisés pour punir cet "acte de haine", réaffirmant que "face à l’antisémitisme : la République, toujours intransigeante". Une enquête a par ailleurs été ouverte, a indiqué le préfet de Seine-Saint-Denis à l'AFP.

Mais cette déclaration a immédiatement suscité une réaction virulente en Israël. Le ministre israélien de la Diaspora, Amichai Chikli, a accusé Emmanuel Macron d’hypocrisie : "Monsieur Macron, vous avez abattu l’arbre de vos propres mains et par vos actes. Aucun président français n’a été plus hostile au peuple juif depuis le régime de Vichy.", a-t-il tweeté en français.

Chikli, membre du gouvernement de Benjamin Netanyahou, a ajouté que "l’héritage" du président français serait "21 % de soutien et un appui au Hamas", en référence à sa faible popularité dans les sondages et à ses positions jugées trop conciliantes envers les Palestiniens par certains responsables israéliens.

Cette passe d’armes illustre les tensions persistantes entre Paris et Jérusalem sur les questions liées à la mémoire, à l’antisémitisme et au conflit israélo-palestinien.