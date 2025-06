Deux agressions en huit jours : le rabbin Elie Lemmel dénonce un antisémitisme "clair et assumé"

Le rabbin Elie Lemmel s'est confié dimanche soir à i24NEWS après avoir subi deux agressions antisémites en l'espace de huit jours seulement. Le visage encore tuméfié, il témoigne avec une dignité remarquable de ces attaques qui l'ont particulièrement marqué.

Un antisémitisme "clair, posé, assumé"

"Je ressens une immense peine qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation pareille", confie le rabbin. La dernière agression, perpétrée par un Gazaoui de 28 ans en situation irrégulière, l'a particulièrement bouleversé : "Même si la personne est en hôpital psychiatrique, elle a su repérer la personne avec la kippa, prendre une chaise et m'asséner un coup extrêmement violent." Le rabbin Lemmel y voit un "acte d'antisémitisme clair, posé, assumé" qui lui rappelle douloureusement que "nous sommes un seul peuple" face à la haine.

Le pouvoir destructeur des mots

L'homme de foi pointe du doigt "le pouvoir des mots qui génère des maux" et s'interroge sur une société qui "n'a pas pris la mesure de la dimension alarmante de ce qu'elle était en train de mettre en place". "Comment se fait-il que c'est seulement quand les choses arrivent qu'on commence à y réfléchir véritablement ?", s'indigne-t-il. "Dans le judaïsme, on nous apprend qu'il faut vivre a priori et pas a posteriori."

"Rajouter de la lumière"

Malgré sa colère légitime, le rabbin Lemmel refuse l'amertume et prône l'espoir : "Quand vous avez de l'obscurité, on ne la chasse pas à coups de bâton, mais il faut rajouter de la lumière." Il relativise également ses propres épreuves en pensant aux soldats israéliens et aux familles endeuillées : "Le plus important aujourd'hui, c'est de réfléchir à tous nos soldats, à tous les otages."

Une leçon d'humanité face à la barbarie.