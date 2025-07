Deux députées LFI embarquent sur le Handala, navire de la "Flottille pour Gaza"

Articles recommandés -

Ce vendredi 18 juillet, deux députées de La France insoumise (LFI), Gabrielle Cathala et Emma Fourreau, ont pris la mer depuis Gallipoli, dans le sud de l’Italie, à bord du Handala, un navire transportant de l’aide humanitaire à destination de la bande de Gaza. Si les élues disent vouloir briser le "blocus humanitaire" imposé au territoire palestinien, leur initiative s’inscrit dans une démarche critiquée pour sa proximité avec des mouvements ouvertement hostiles à Israël.

Le Handala, un ancien chalutier réaménagé, fait partie de la "Flottille de la Liberté", un collectif international qui se présente comme non-violent, mais dont plusieurs actions passées ont donné lieu à des provocations dirigées contre l’État hébreu. En juin, un navire similaire, le Madleen, avait tenté de forcer l’accès maritime à Gaza, avant d’être intercepté par la marine israélienne dans le respect du droit international.

Gabrielle Cathala, députée du Val-d’Oise, et Emma Fourreau, eurodéputée franco-suédoise, sont toutes deux connues pour leur engagement pro-palestinien assumé. Elles accusent ouvertement Israël de "génocide" et se sont fait remarquer par des prises de position radicales sur les réseaux sociaux. Fourreau, militante écologiste, revendique son absence de crainte face à une possible interception, affirmant : "J’ai plus peur de ce que Netanyahou fait tous les jours".

À bord du Handala, on retrouve également des personnalités médiatiques et militantes ayant tenu des propos virulents contre Israël, à l’image de Huwaida Arraf, activiste américaine déjà impliquée dans les tentatives de flottille de 2008 et 2010, dont certaines s’étaient soldées par des affrontements.

Israël, qui maintient un blocus maritime sur Gaza en coordination avec l’Égypte, considère ces flottilles comme des tentatives de briser un dispositif de sécurité destiné à empêcher la contrebande d’armes vers le Hamas, organisation classée terroriste par l’Union européenne. Malgré les critiques, les autorités israéliennes affirment que toute aide humanitaire peut transiter légalement par les points de passage officiels.

Cette nouvelle expédition, soutenue par Jean-Luc Mélenchon et les élus LFI, alimente une politisation croissante du conflit et suscite de nombreuses réactions en France et à l’étranger.