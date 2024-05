Diner du Crif : Gabriel Attal dans un discours personnel et engagé contre l'antisémitisme, dont chaque manifestation est "une tache sur la France"

Lors de ce 38e diner du Crif, à la tribune du Carrousel du Louvre, Gabriel Attal s'est livré à un discours personnel et sans aucune ambiguïté contre l'antisémitisme, dont "chaque manifestation est une tache sur la France". Il a ainsi admis que "nous faisons face à une vague d’antisémitisme d’une ampleur rare, plus forte, plus violente, plus relayée et plus établie qu’au cours des dernières années".

Invité d’honneur de cette cérémonie annuelle, le Premier ministre s’est aussi engagé sur un terrain plus personnel et familial, mentionnant, en ouvrant son discours, "un document qui ne le "quitte jamais" : "Il est encadré dans mon bureau. Il est un peu jauni par le temps, l’encre s’est légèrement effacée, mais dont le sens et l’horreur sont intacts et ont traversé les années. Sur ce document, je lis le nom de ma grand-mère, Jeanine Weil (...). Ce document, c’est le récépissé qui lui a été donné après avoir retiré son étoile jaune au commissariat en juillet 1941", a-t-il entamé. "Ce document me rappelle l’infamie qu’a commis notre pays en se rendant complice et coupable d’antisémitisme. Le pays a alors tourné le dos à son histoire et s'en est pris aux siens."

Aujourd'hui, trois Français sont encore retenus à Gaza, a-t-il rappelé : Ohad Yahalomi, Ofer Kalderon et Orión Hernández Radoux : "Nous ne les oublions pas, nous ne les abandonnons pas"

"Le plus grand des vertiges me saisit en regardant l'actualité", a encore affirmé le Premier ministre. "Cette vague d'antisémitisme s'est réveillée le 7 octobre, alors qu'en Israël des enfants ne demandaient qu'à grandir. La barbarie, les monstres du Hamas en ont décidé autrement". Aujourd'hui, trois Français sont encore retenus à Gaza, a-t-il rappelé : Ohad Yahalomi, Ofer Kalderon et Orión Hernández Radoux : "Nous ne les oublions pas, nous ne les abandonnons pas" : "Le 7 octobre, les terroristes criaient ivres de bonheur 'Morts aux juifs'. Comment peut-on dire que la société israélienne surréagit ? Comment entendre les leçons de morales faites à un peuple qui a souffert une telle atrocité dans sa chair ? "

"Il ne s'agit plus d'un appel à la paix quand on se cache derrière l'antisionisme, quand on nie l'existence d'Israël en tant qu'Etat"

Et de tacler, sous les applaudissements, les représentants de la France insoumise, "qui n'ont jamais eu un mot pour les victimes israéliennes", et qui "soufflent sur des braises". Mais aussi le changement de position du Rassemblement national sur les Juifs: "La ficelle est un peu grosse, personne ne se laissera tromper".

Entre le 7 octobre et la fin 2023, plus de 1200 actes antisémites ont été signalés, a rappelé le Premier ministre, soit trois fois plus que que sur l'année 2022. "Et cette vague continue de déferler. Sur les trois premiers mois de l'année 2024, 366 actes antisémites ont été enregistrés, plus de quatre par jour", a-t-il dénoncé, pointant une hausse de 300% par rapport aux trois premiers mois de 2023. : "Pour répondre au mal, il faut être capable de le nommer. Et il ne s'agit plus d'un appel à la paix quand on se cache derrière l'antisionisme, quand on nie l'existence d'Israël en tant qu'Etat ou quand on désigne les Juifs responsables de la situation à Gaza".